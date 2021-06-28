Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 595 lira, en düşük 349 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 595 lira, en düşük 349 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,8 artarak 307 milyon 727 bin 242 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 ve 20.00 saatlerinde 595 lira, en düşük saat 06.00'da 349 lira 4 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 506 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 510 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 595 lira, en düşük 324 lira 89 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow