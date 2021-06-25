Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 594 lira 94 kuruş, en düşük 344 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 594 lira 94 kuruş, en düşük 344 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,62 azalarak 271 milyon 162 bin 392 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 594 lira 94 kuruş, en düşük saat 06.00'da 344 lira 32 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 470 lira 28 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 473 lira 60 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 585 lira 1 kuruş, en düşük 298 lira 79 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay