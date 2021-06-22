Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 577 lira 60 kuruş, en düşük 324 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 577 lira 60 kuruş, en düşük 324 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,85 artarak 264 milyon 937 bin 606 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 577 lira 60 kuruş, en düşük saat 06.00'da 324 lira 89 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 452 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 457 lira 93 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 559 lira 56 kuruş, en düşük 325 liradan işlem gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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