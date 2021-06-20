Spot piyasada elektrik fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 565 lira, en düşük 289 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 565 lira, en düşük 289 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 24,43 artarak 236 milyon 306 bin 845 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 565 lira, en düşük saat 06.00'da 289 lira 21 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 419 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 424 lira 3 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 439 lira, en düşük 289 lira 99 kuruştan işlem gördü.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Hadise Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Aytaç Kara Mert Müldür Nihat Özdemir Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Spot piyasada elektrik fiyatları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 14:24:03. #1.16#

title