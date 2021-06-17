Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 444 lira 90 kuruş, en düşük 299 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 444 lira 90 kuruş, en düşük 299 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,82 artarak 208 milyon 819 bin 105 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 444 lira 90 kuruş, en düşük saat 03.00'te 299 lira 13 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 380 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 382 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 464 lira 99 kuruş, en düşük 299 lira 12 kuruştan işlem gördü.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow