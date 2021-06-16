Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 464 lira 99 kuruş, en düşük 299 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 464 lira 99 kuruş, en düşük 299 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,92 azalarak 205 milyon 75 bin 855 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 464 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 299 lira 12 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 380 lira 70 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 382 lira 38 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 409 lira 99 kuruş, en düşük 300 liradan işlem gördü.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel