Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 499 lira 99 kuruş, en düşük 235 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 499 lira 99 kuruş, en düşük 235 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,04 azalarak 179 milyon 106 bin 196 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 499 lira 99 kuruş, en düşük saat 09.00'da 235 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 352 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 353 lira 14 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 450 lira, en düşük 299 liradan işlem gördü.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş