Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 404 lira 99 kuruş, en düşük 300 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 404 lira 99 kuruş, en düşük 300 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 0,97 artarak 204 milyon 440 bin 371 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00 ve 20.00'de 404 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 300 lira 57 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 371 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 372 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 400 lira, en düşük 312 lira 88 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş