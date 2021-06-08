Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 400 lira, en düşük 312 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 400 lira, en düşük 312 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 0,2 azalarak 202 milyon 468 bin 256 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00, 20.00 ve 21.00'de 400 lira, en düşük saat 06.00'da 312 lira 88 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 372 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 374 lira 53 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 399 lira 99, en düşük 339 lira 57 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya