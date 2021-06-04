Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 399 lira 99 kuruş, en düşük 298 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 399 lira 99 kuruş, en düşük 298 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,21 azalarak 184 milyon 381 bin 93 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 399 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 298 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 349 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 349 lira 29 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 378 lira 81 kuruş, en düşük 339 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel