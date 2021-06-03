Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 378 lira 81 kuruş, en düşük 339 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 378 lira 81 kuruş, en düşük 339 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,06 azalarak 188 milyon 553 bin 314 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 378 lira 81 kuruş, en düşük saat 06.00'da 339 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 358 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 359 lira 53 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 379 lira 98 kuruş, en düşük 325 liradan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer