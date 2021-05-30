Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 449 lira 99 kuruş, en düşük 319 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 449 lira 99 kuruş, en düşük 319 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,6 artarak 211 milyon 523 bin 296 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00 ve 14.00'te 449 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 319 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 383 lira 87 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 387 lira 28 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 531 lira 99 kuruş, en düşük 324 lira 96 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow