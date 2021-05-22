Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 370 lira 33 kuruş, en düşük 225 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 370 lira 33 kuruş, en düşük 225 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,7 azalarak 169 milyon 121 bin 79 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 370 lira 33 kuruş, en düşük saat 07.00'de 225 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 336 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 337 lira 3 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün 424 lira 99 kuruş, en düşük 345 lira 58 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel