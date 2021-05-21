Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 424 lira 99 kuruş, en düşük 345 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 424 lira 99 kuruş, en düşük 345 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,41 azalarak 203 milyon 21 bin 244 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 424 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 345 lira 58 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 367 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 367 lira 18 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün 378 lira 13 kuruş, en düşük 298 lira 53 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş