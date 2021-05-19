Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 565 lira 82 kuruş, en düşük 270 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 565 lira 82 kuruş, en düşük 270 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,15 artarak 232 milyon 885 bin 81 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 565 lira 82 kuruş, en düşük saat 06.00'da 270 lira 89 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 400 lira 26 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 401 lira 10 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 550 lira, en düşük 325 liradan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay