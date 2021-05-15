Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 556 lira 56 kuruş, en düşük 179 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 556 lira 56 kuruş, en düşük 179 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,91 artarak 174 milyon 236 bin 818 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 556 lira 56 kuruş, en düşük saat 09.00'da 179 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 356 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 358 lira 25 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 500 lira, en düşük 164 lira 52 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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