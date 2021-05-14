Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 500 lira, en düşük 164 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 500 lira, en düşük 164 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,78 azalarak 151 milyon 621 bin 603 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 500 lira, en düşük saat 15.00'te 164 lira 52 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 324 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 326 lira 4 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 578 lira, en düşük 150 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer