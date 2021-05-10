Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 374 lira 5 kuruş, en düşük 270 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 374 lira 5 kuruş, en düşük 270 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,21 azalarak 189 milyon 52 bin 766 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 374 lira 5 kuruş, en düşük saat 12.00'de 270 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 339 lira 64 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 339 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 499 lira 99 kuruş, en düşük 149 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel