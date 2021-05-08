Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 375 lira 67 kuruş, en düşük 120 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 375 lira 67 kuruş, en düşük 120 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,6 azalarak 160 milyon 470 bin 376 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 375 lira 67 kuruş, en düşük saat 15.00'te 120 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 282 lira 40 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 283 lira 11 oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 374 lira 70 kuruş, en düşük 328 liradan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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