Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 490 lira, en düşük 341 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 490 lira, en düşük 341 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,85 artarak 235 milyon 622 bin 246 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00 ve 19.00'da 490 lira, en düşük saat 06.00'da 341 lira 67 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 398 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 400 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 529 lira, en düşük 284 lira 77 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay