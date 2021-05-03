Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 370 lira 75 kuruş, en düşük 270 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 370 lira 75 kuruş, en düşük 270 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,55 azalarak 207 milyon 226 bin 913 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 370 lira 75 kuruş, en düşük saat 06.00'da 270 lira 89 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 350 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 351 lira 80 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 500 lira, en düşük 281 lira 41 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu