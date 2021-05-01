Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 470 lira 1 kuruş, en düşük 114 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 470 lira 1 kuruş, en düşük 114 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,3 artarak 177 milyon 695 bin 1 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 470 lira 1 kuruş, en düşük saat 09.00'da 114 lira 58 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 335 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 336 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 376 lira 37 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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