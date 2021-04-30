Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 376 lira 37 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 376 lira 37 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13 azalarak 173 milyon 671 bin 195 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 376 lira 37 kuruş, en düşük saat 06.00'da 200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 324 lira 90 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 325 lira 34 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 376 lira 71 kuruş, en düşük 351 lira 61 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya