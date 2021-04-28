Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 567 lira, en düşük 355 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 567 lira, en düşük 355 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 28,54 artarak 249 milyon 825 bin 115 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00,19.00, 20.00 ve 21.00'de 567 lira, en düşük saat 06.00'da 355 lira 71 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 426 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 426 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 400 lira, en düşük 315 lira 36 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş