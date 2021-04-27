Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 400 lira, en düşük 315 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 400 lira, en düşük 315 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,65 azalarak 194 milyon 351 bin 474 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 400 lira, en düşük saat 06.00'da 315 lira 36 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 338 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 339 lira 13 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 567 lira, en düşük 320 lira 28 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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