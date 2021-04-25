Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 379 lira 67 kuruş, en düşük 50 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 379 lira 67 kuruş, en düşük 50 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,03 artarak 179 milyon 24 bin 854 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 379 lira 67 kuruş, en düşük saat 06.00'da 50 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 316 lira 15 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 318 lira 79 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 395 lira, en düşük 100 liradan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel