Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 75 kuruş, en düşük 312 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 75 kuruş, en düşük 312 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,19 artarak 183 milyon 409 bin 920 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 325 lira 75 kuruş, en düşük saat 06.00'da 312 lira 79 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 320 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 320 lira 16 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 26 kuruş, en düşük 310 lira 17 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel