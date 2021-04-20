Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 26 kuruş, en düşük 310 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 26 kuruş, en düşük 310 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,87 azalarak 179 milyon 483 bin 111 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 325 lira 26 kuruş, en düşük saat 06.00'da 310 lira 17 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 318 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 318 lira 25 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 97 kuruş, en düşük 241 lira 10 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow