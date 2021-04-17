Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 27 kuruş, en düşük 133 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 27 kuruş, en düşük 133 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,65 azalarak 144 milyon 678 bin 271 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 327 lira 27 kuruş, en düşük saat 09.00'da 133 lira 93 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 280 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 282 lira 2 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 326 lira 23 kuruş, en düşük 232 lira 27 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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