Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 23 kuruş, en düşük 232 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 23 kuruş, en düşük 232 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,80 azalarak 171 milyon 522 bin 774 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 03.00'te 326 lira 23 kuruş, en düşük saat 09.00'da 232 lira 27 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 313 lira 33 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 313 lira 19 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 332 lira 46 kuruş, en düşük 315 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş