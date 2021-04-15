Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 332 lira 46 kuruş, en düşük 315 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 332 lira 46 kuruş, en düşük 315 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,69 azalarak 190 milyon 178 bin 926 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 332 lira 46 kuruş, en düşük saat 07.00'de 315 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 323 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 323 lira 41 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira 7 kuruş, en düşük 315 lira 57 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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