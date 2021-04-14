Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 7 kuruş, en düşük 315 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 7 kuruş, en düşük 315 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,16 artarak 195 milyon 429 bin 809 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 338 lira 7 kuruş, en düşük saat 06.00'da 315 lira 57 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 326 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 326 lira 14 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 327 lira 39 kuruş, en düşük 229 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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