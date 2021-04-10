Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 99 kuruş, en düşük 101 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 99 kuruş, en düşük 101 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,49 azalarak 148 milyon 210 bin 33 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 329 lira 99 kuruş, en düşük saat 09.00'da 101 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 283 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 284 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 319 lira 45 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer