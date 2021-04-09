Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 45 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 45 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,27 azalarak 153 milyon 571 bin 840 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 319 lira 45 kuruş, en düşük saat 07.00'de 200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 281 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 281 lira 80 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 316 lira 35 kuruş, en düşük 200 liradan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay