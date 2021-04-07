Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 315 lira 75 kuruş, en düşük 230 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 315 lira 75 kuruş, en düşük 230 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,1 azalarak 162 milyon 161 bin 360 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 315 lira 75 kuruş, en düşük saat 00.00'da 230 lira 62 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 291 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 292 lira 12 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 91 kuruş, en düşük 230 lira 45 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya