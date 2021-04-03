Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 317 lira 60 kuruş, en düşük 15 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 317 lira 60 kuruş, en düşük 15 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 24,4 azalarak 110 milyon 860 bin 345 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 317 lira 60 kuruş, en düşük saat 09.00'da 15 lira 40 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 229 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 229 lira 94 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 53 kuruş, en düşük 150 liradan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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