Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 69 kuruş, en düşük 234 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 69 kuruş, en düşük 234 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,09 artarak 167 milyon 879 bin 301 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 334 lira 69 kuruş, en düşük saat 04.00'te 234 lira 87 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 303 lira 26 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 304 lira 84 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 94 kuruş, en düşük 238 lira 87 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer