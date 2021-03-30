Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 94 kuruş, en düşük 238 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 94 kuruş, en düşük 238 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,05 azalarak 166 milyon 59 bin 35 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 320 lira 94 kuruş, en düşük saat 04.00'te 238 lira 87 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 293 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 295 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 33 kuruş, en düşük 269 lira 36 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu