Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 33 kuruş, en düşük 269 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 33 kuruş, en düşük 269 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8 artarak 178 milyon 663 bin 408 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 9.00'da 325 lira 33 kuruş, en düşük saat 23.00'te 269 lira 36 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 314 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 314 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 64 kuruş, en düşük 224 lira 78 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow