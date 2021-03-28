Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 64 kuruş, en düşük 224 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 64 kuruş, en düşük 224 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,15 azalarak 165 milyon 280 bin 639 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 328 lira 64 kuruş, en düşük saat 07.00'da 224 lira 78 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 300 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 302 lira 83 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 83 kuruş, en düşük 150 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow