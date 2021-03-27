Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 83 kuruş, en düşük 150 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 83 kuruş, en düşük 150 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,78 azalarak 134 milyon 204 bin 331 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 321 lira 83 kuruş, en düşük saat 09.00'da 150 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 271 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 271 lira 46 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 329 lira 91 kuruş, en düşük 224 lira 92 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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