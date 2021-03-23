Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

23.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:21
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 65 kuruş, en düşük 237 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 65 kuruş, en düşük 237 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,9 artarak 180 milyon 435 bin 878 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 335 lira 65 kuruş, en düşük saat 02.00'de 237 lira 79 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 300 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 302 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 334 lira 44 kuruş, en düşük 218 lira 24 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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