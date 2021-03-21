Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 41 kuruş, en düşük 237 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 41 kuruş, en düşük 237 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,58 artarak 164 milyon 496 bin 702 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 326 lira 41 kuruş, en düşük saat 03.00'te 237 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 295 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 293 lira 78 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 334 lira 40 kuruş, en düşük 237 lira 21 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer