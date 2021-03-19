Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 96 kuruş, en düşük 254 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 96 kuruş, en düşük 254 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,14 azalarak, 172 milyon 240 bin 589 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 334 lira 96 kuruş, en düşük saat 03.00'te 254 lira 13 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 315 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 316 lira 30 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 569 lira, en düşük 313 lira 51 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş