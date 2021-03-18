Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 569 lira, en düşük 313 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 569 lira, en düşük 313 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,21 artarak 215 milyon 680 bin 327 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 569 lira, en düşük saat 04.00'te 313 lira 51 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 369 lira 70 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 372 lira 93 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 469 lira 99 kuruş, en düşük 265 liradan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow