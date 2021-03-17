Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

17.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:34
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 469 lira 99 kuruş, en düşük 265 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 469 lira 99 kuruş, en düşük 265 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,84 azalarak 184 milyon 10 bin 619 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 469 lira 99 kuruş, en düşük saat 04.00'te 265 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 332 lira 52 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 334 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 449 lira 99 kuruş, en düşük 301 lira 61 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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