Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 449 lira 99 kuruş, en düşük 301 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 449 lira 99 kuruş, en düşük 301 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,3 artarak 189 milyon 392 bin 529 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 449 lira 99 kuruş, en düşük saat 00.00'da 301 lira 61 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 334 lira 40 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 335 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 334 lira 14 kuruş, en düşük 241 lira 11 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya