Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

15.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:23
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 14 kuruş, en düşük 241 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 14 kuruş, en düşük 241 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,32 azalarak 178 milyon 137 bin 200 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 334 lira 14 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 241 lira 11 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 309 lira 99 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 311 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 358 lira 52 kuruş, en düşük 254 lira 13 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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