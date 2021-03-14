Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

14.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:22
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 358 lira 52 kuruş, en düşük 254 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 358 lira 52 kuruş, en düşük 254 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,51 artarak 178 milyon 713 bin 214 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 358 lira 52 kuruş, en düşük saat 04.00'te 254 lira 13 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 317 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 319 lira 2 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 336 lira 25 kuruş, en düşük 266 lira 10 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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