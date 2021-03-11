Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

11.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:28
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 500 lira, en düşük 287 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 500 lira, en düşük 287 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,1 artarak 191 milyon 916 bin 218 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 500 lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 287 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 336 lira 64 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 338 lira 8 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira 53 kuruş, en düşük 313 lira 36 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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